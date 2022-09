BGYO bet maging action star, komedyante

Mukhang susunod na sina BGYO members na sina Gelo, JL, Nate, at Mikki sa yapak ng ka-banda nilang si Akira pagdating sa aktingan?

Sa “Cinema News” interview ng P-Pop boy band sa Cinema One YouTube channel, pinag-usapan ang kanilang matagumpay na career sa music industry.

Simula noong nag-debut sila in 2021, sunod-sunod ang kanilang tagumpay mula sa pag-launch ng kanilang album na “The Light” hanggang sa pagkanta ng mga theme song ng sikat na Kapamilya shows na “He’s Into Her,” “Bola Bola,” at “Mars Ravelo’s Darna.” Naghahanda na rin sila ngayon para sa kanilang bagong album at solo concert.

Dahil sa kanilang kasikatan sa showbiz, napatanong ang “Cinema News” host na si Bianca Gonzales kung gusto rin ba sila masubukan ang akting tulad ng isang miyembrong si Akira na gumanap bilang “Lucas” sa iWantTFC series na “Bola Bola.”

Agad naman sumagot ng “oo” sina Gelo, JL, Nate, at Mikki pero iba-iba ang kanilang mga bet na genre. Para raw kay JL, feel niya maging comedian sa isang show. Si Nate naman gusto masubukan ang mga musical tulad ng “High School Musical” at “Step Up” para mapakita ang kanyang gilas sa pagkanta at pagsayaw.

Binuking ni Mikki na action o mala-“Probinsyano” naman ang gusto tahakin ni Gelo. Habang si Mikki ay nais maging leading man sa isang rom-com o K-drama remake.

Mukhang na-inspire talaga ang ibang BGYO members sa acting stint ni Akira. Sobrang na-enjoy raw kasi niya ang kanyang experience sa “Bola Bola” kasama sina Francine Diaz, KD Estrada, at Ashton Salvador.

Aniya, “Super saya, kahit short series lang siya. Ilang araw na taping lang ‘yon pero na-enjoy ko siya nang sobra.”

“Marami rin po ako natutunan doon sa mga co-artists ko. And binalikan ko yung dating career na kinukuha ko noong bata ako kaya nostalgic,” dagdag niya. (Dondon Sermino)