Banal pipigain ng Blackwater

SI Gab Banal na nga kaya ang hinahanap ng Blackwater na big man sa frontline?

Dumating sa Bossing si Banal kasama ni Troy Rosario sa three-team trade ng Blackwater-NLEX-TNT bago magsimula ang PBA Commissioner’s Cup.

Sa unang laro sa Bossing ay medyo namalahibo pa si Banal, ‘hard’ nga raw sa kanya si coach Ariel Vanguardia.

“I was telling him, ‘You can’t play 17 minutes ang 0 points,’” ani Vanguardia. “Nag-step up naman, he was there both ends.”

Sa 97-85 bounce-back win ng Blackwater kontra Phoenix noong Sabado sa MOA Arena, nagpakita nga ang 6-foot-3 forward sa isinumiteng 10 points, 5 rebounds at parehong career high-tying ang 5 assists at 4 steals.

“I told him, ‘Ikaw ‘yung hinahanap ko na tres na matangkad.’ Siya ‘yun, eh,” dagdag ng coach. “Naghahanap pa tayo ng iba, ‘di ba. Si Gab lang pala.”

Pagdating nina Rosario at Banal ay gumanda ang rotation ng Bossing.

“Start namin si Troy sa tres, andu’n si Ato (Ular) and then sixth man si Gab. Maganda pa rin, malaki pa rin sa tres,” punto ni Vanguardia. (Vladi Eduarte)