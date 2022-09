Ate Vi umamin sa sex life: 2-3x a week!

Kaloka talaga ang kuwentuhan nina Star For All Seasons Vilma Santos at Dimples Romana sa YouTube. Lalo na noong nadako ang chikahan sa usapin ng sex life.

Nagtanong kasi si Vilma kay Dimples na was there ever a time na siya mismo ang nagyaya ng sex sa kanyang asawang si Boyet. Pero ibinalik nito ang tanong kay Ate Vi.

Walang kagatol-gatol na ibinida ni Ate Vi na noong bata-bata pa ay siya mismo ang nangangalabit kay Sen. Ralph Recto upang mag-sex.

“Gaano kadalas kang nag-a-ask ng loving-loving kay Sir Ralph?” tanong ni Dimples.

“Twice, thrice a week. At ‘yung tatlo do’n ako ang nagyaya! Hahaha!” kuwelang sagot ni Ate Vi.

Nilinaw naman ng veteran actress na ito’y noong bata pa siya.

“When I was younger! There’ nothing wrong with that. Kasal na ako noon,” paliwanag pa ni Ate Vi.

Wala naman umano kasing masama kung ang babae ang mag-first move lalo na if kasal na sila.

“It’s not bastos. This is part of married couples.

Tinanong pa ni Dimples si Ate Vi kung paano siya magyaya.

“There are times na, when you feel sexy, you can be verbal. You can tell your partner.

“Or sometimes you just wear something, and just smile and just look at him (umaktong sumusutsot at tinatawag si Ralph),” kaaliw na payo pa ng aktres.

“Sex is sacred. That’s part of a relationship. I mean let’s just be truthful,” esplika pa ni Ate Vi.

Malalim na nga ang pagkakaibigan nina Dimples at Ate Vi. Ani Dimples, natuto siyang magpakumbaba at mas maging patient for stardom dahil idol niya si Vilma.

Nakita raw niya kasi kung paanong tratuhin ng Star For All Seasons nang pantay ang lahat ng kanyang katrabaho.

“Ito ‘yung gusto kong maging,” papuri pa ni Dimples kay Ate Vi.

Umaasa naman si Vilma na umabot na sana sa 1 million subscribers ang kanyang YouTube channel. (Batuts Lopez)