Alden, Bea todo hiling ng suporta sa serye nila ni Bea

Puspusan ang promo, pakiusap ni Alden Richards sa kanyang mga fan, at mga fan ni Bea Alonzo, na tangkilikin ang GMA serye nilang ‘Start-Up PH’, ha!

Dugo, pawis, pagod nga raw ang puhunan nila sa project na ito, kaya hiling niya na magustuhan ng mga manonood.

“We hope you will love the results of the whole Start-Up PH team’s hardwork and effort.

“Here’s Tristan and Dani signing on tonight at 8:50pm on GMA!” sabi ni Alden.

At mukhang panalo naman, dahil ngayon pa lang ay nangako na ang mga tagahanga ni Alden na tututukan nila ang pilot episode nito.

“Ready na kami Alden, este Tristan! Kahapon pa kami nag-aabang!”

“Malakas ang chemistry kaya excited na kami!”

“Wow, ang pogi mo Alden, kaya hindi ko palalampasin `yan!”

“Congratulations in advance Alden and Bea. Sure yan na hit na hit.”

“Grabe ang gwapo at ganda niyo!”

Well, marami nga ang nag-aabang at bubusisiin talaga kung may chemistry ba talaga sina Alden at Bea. At siyempre, titingnan nila kung matatalbugan ba nito ang orig na Korean version. (Dondon Sermino)