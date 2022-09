5 Rescuer, 3 pa todas kay ‘Karding’

Umabot na umano sa walo ang mga nasawi habang anim ang naiulat na nawawala at ilang daang milyong halaga na ang napinsala sa mga ari-arian, imprastraktura at agrikultura bunsod ng paghambalos sa bansa ng Super Typhoon Karding.

Sa Laging Handa briefing kahapon, kinumpirma ni Assistant Secretary at National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) spokesperson Bernardo Rafaelito Alejandro IV ang pagkasawi ng limang rescuer na sina Narciso Calayag, Jerson Resurecion, Marvy Bartolome, George Agustin at Troy Justin Agustin matapos malunod sa flash flood na tumama sa Barangay Camias sa San Miguel, Bulacan habang tumutulong sa rescue operation sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyo.

Magkakahiwalay na natagpuan ang bangkay ng mga miyembro ng Bulacan Provincial Rescue Team sa Sitio Banga Banga ng Brgy. Camias bandang alas-siyete ng umaga kahapon.

Sa Quezon, nasawi ang 70-anyos na si Eli Alberto nang matabunan ito ng landslide sa Sityo Subok, Barangay Aluyon sa Burdeos bandang alas-7:30 ng gabi noong Linggo. Narekober ang kanyang bangkay kahapon ng umaga.

Sa Zambales, isang babae naman umano ang nalunod nang bumigay ang dike at umalagwa ang tubig sa mga bayan ng Kadmang, Adbang, Sta. Rita, Apo-apo, San Rafael at Mabanglit.

Patay din umano ang isang lalaki nang sumemplang ang kanyang minamanehong motorsiklo sa binahang kalye sa Felipe.

Sinabi naman ni DILG Secretary Benhur Abalos sa Laging Handa briefing na pumalo na sa mahigit 74,000 katao ang nailikas mula sa mga mababang lugar sa Metro Manila dulot ng pagbaha.

Samantala, iniulat ng Department of Agriculure (DA) na umabot na sa P141 milyon ang pinsala ng bagyo sa agrikultura.

Batay sa inisyal na pagtaya, nasa 740 magsasaka ang apektado ng bagyo mula sa 16,229 ektarya ng mga agriculture area sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Central Luzon at Calabarzon.

Nasa 5,886 metriko tonelada ng pananim ang nasira sa nasabing mga lugar, kabilang ang bigas, mais at mga high-value crop.

Nagsasagawa na rin ng inspeksyon ang Department of Public Works and Highways (DPWH) sa mga nasirang istruktura at pasilidad sa bansa.

Samantala, inihayag ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) na inaasahang tuluyan nang nakalabas ng bansa ang bagyo mamayang gabi.

Sa ulat, tuluyan nang humina ang bagyo na sa huling monitoring ay nasa Dagupan City at taglay ang lakas ng hangin na 140kph at bugso na 170kph.

Inalis na rin ng Pagasa ang matatas na storm warning signal sa bansa. (Tina Mendoza/Kiko Cueto/Ronilo Dagos)