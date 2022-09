127 pasaway, 4 most wanted nalambat sa Bulacan

Umaabot sa 127 pasaway at apat na most wanted sa Bulacan ang nalambat sa one time bigtime operation laban sa mga sangkot sa iba’t ibang krimen sa lalawigan.

Sa report na tinanggap ni P/Col. Relly B. Arnedo, officer-in-charge ng Bulacan Police Provincial Office(BPPO), kinilala ang mga most wanted sa listahan ng pulisya na sina Edwin Mahinay, may kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition; Top 10 Provincial Level MWP ng Bulacan Provincial Intelligence Unit (PIU); Wilfredo Onofre, stautory rape at Top 1 MWP City Level sa Malolos City, Mark Kelvin Niegos, rape, Top 3 MWP sa Talavera, Nueva Ecija; at Romeo Ignacio, Lascivious Conduct in relation to RA 7610 at MWP Municipal Level ng Paombong Municipal Police Station.

Samantala, nadamba ang 127 pang pinaghahanap ng pulisya sa isinagawang isang linggong operasyon sa bisa ng arrest warrant ng iba’t ibang istasyon ng pulisya sa lalawigan.

Ikinasa ng Bulacan PNP ang malawakang pagtugis sa mga ito para sa kaligtasan ng mga Bulakenyo laban sa mga gumagalang kriminal sa lalawigan alinsunod sa direktiba ni na nahaharap sa iba’t ibang kasong kriminal at ito ay base sa direktiba nina PNP chief Gen. Rodolfo Azurin at Brig. Gen. Cesar R. Pasiwen, Regional Director ng Police Regional Office (PRO3). (Jun Borlongan)