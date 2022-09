Walang pasok sa lahat ng may tropical storm – Deped

Awtomatikong kanselado ang mga klase mula kindergarten hanggang grade 12, at trabaho sa mga pampublikong paaralan sa mga lugar na nasa ilalim ng anumang pampublikong storm signal.

Ayon sa Department of Education (DepEd), batay sa binagong DepEd Order (DO) 37, na nilagdaan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte, sa panahon ng bagyo, ang in-person at online classes, trabaho at Alternative Learnin­g System (ALS) ay sinususpinde sa mga paaralang matatagpuan sa mga lugar kung saan ang Tropical Cyclone Wind Signals (TCWS) 1, 2, 3, 4 o 5 ay itinaas ng Pagasa.

Ang TCWS mula 1 hanggang 5 ay kasalukuyang nakataas sa ilang lugar sa bansa dahil sa super typhoon Karding.

Samantala, suspendido rin ang klase at trabaho sa kindergarten hanggang grade 12 sa mga paaralang nasa mga lugar na binigyan ng orange o red rainfall warning o flood warning mula sa Pagasa.

Sinabi ng DepEd na maaaring magdesisyon ang mga local chief executive sa suspensyon ng klase kung ang kanilang local government unit (LGU) ay nasa ilalim ng yellow rainfall warning mula sa state weather bureau.

Nakasaad sa DO 37 na kung ang TCWS, rainfall warning o flood warnin­g ay inilabas noong nagsimula na ang klase, ang mga paaralan ay agad na magsususpinde ng mga klase at trabaho at pauwiin ang lahat, kung ligtas na gawin ito. (Dolly Cabreza)

