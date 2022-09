Vivoree super kikay: Kaori Oinuma feeling prinsesa

Ang daming nakaka-miss kina Kaori Oinuma, Vivoree Esclito, Daniela Stranner. Kaya naman marami ang natuwa, kinilig dahil finally ay may teleserye na sila, ang “Tara, G!” ang pinakabagong original series ng iWantTFC.

At bongga nga dahil kasama pa nila ang mga cutie boylet na sina JC Alcantara, Anthony Jennings, CJ Salonga, Zach Castañeda.

Samahan ang Team WISE o “Walang Iwanan Sa Ere,” isang tropang nangangarap umasenso at gustong pagandahin ang buhay nila sa La Guerta sa pamamagitan ng paggawa at pagbenta ng kape bilang beans at coffee wine.

Gaganap si Kaori bilang si Legs, ang mabait at tila prinsesa na dalaga.

Si Vivoree ay si Jengjeng, ang sweet at kikay na may big dreams.

Si Daniela ay si Cars, maganda at mayaman ngunit masungit na babae. Siya ang magdadala ng gulo sa La Guerta nang malasing ito at mabasag niya ang lahat ng coffee wine bottles na pinaghirapan ng Team WISE.

Dahil sa mga haharaping pagsubok sa buhay ng Team WISE, susubukan ng mga matatanda nilang kasamahan na kumbinsihin sila na walang pag-asang umasenso ang La Guerta at dapat na lang nilang sukuan ang kanilang mga pangarap.

Makikisama ba si Cars sa Team WISE? Mananatiling bang matibay ang kanilang barkada?

Ang “Tara, G!” ay sa ilalim ng direksyon ni Direk Cathy Camarillo at mapapanood na ito simula sa Oktubre 7 sa iWantTFC app (iOs at Android) o website (iwanttfc.com). Available rin ang serye sa premium subscribers sa labas ng Pilipinas.