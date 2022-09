Vhong butata sa rape ibasura

Mananatili sa kulungan ang aktor at TV host na si Vhong Navarro matapos ibasura ng Court of Appeals (CA) ang apela ng kampo nito na ihinto ang pagsasampa ng kasong rape at act of lasciviousness sa dalawang insidente noong 2014 na kinasasangkutan ng modelong si Deniece Cornejo.

Sa 7 pahinang ruling may petsang Setyembre 20 ng CA Special Fourteenth Division,ibinasura ang motion for reconsideration ni Navarro at ang issuance ng status quo ante order na humihiling sa CA na ihinto ang naunang ruling na nag- aatas sa Taguig Office of City Prosecutor na sampahan ng kaso si Navarro.

“A status quo ante order has the nature of a temporary restraining order. It is an established doctrine that injunction will not lie to enjoin a criminal pro­secution,” ayon kay CA Associate Justice Florencio Mamauag Jr. sa isinulat na resolusyon na sinangayunan nina Associate Justice Walter Ong at Mary Charlene Hernandez-Azura.

“The reason for this rule is that the accused has an adequate remedy at law by establishing as a defense to the prosecution that he did not commit the act charged, or that the statute, on which the prosecution is based, is void, and, in case of conviction, be taking an appeal. Public interest requires that criminal acts be immediately investigated and prosecuted for the protection of society,” paliwanag pa sa resolusyon at ang kaso ni Navarro ay hindi pumasok sa anumang exceptions.

Bukod pa na noong Hulyo, binaligtad ng CA ang resolusyon ng Department of Justice at Taguig prosecutors na unang nagbasura sa alegasyon na rape at Act of Lasciviousness ni Cornejo.

Si Navarro ay kasalukuyan nakadetine sa NBI cell dahil walang piyansa ang kanyang kasong rape.

Nabatid na sa pagbasura ng MR ni Navarro ay maaring i-review ng korte kung nagkaroon ng pang-aabuso sa kabila na may diskresyon ang prosecutors na determinahin kung may probable cause sa pagsasampa ng kaso.

Ipinunto ni Navarro ang “inconsistencies” sa pahayag ni Cornejo sa kanyang affidavit kung saan ni-rape siya noong Enero 22 at noong Enero 17, 2014 na naging dahilan kung bakit idinismis ang kaso ni Cornejo.

Kabilang na sa mga hindi magkakatugma ay ang CCTV footage na si Navarro ay nasa condominium ni Cornejo wala pang isang minuto noong Enero 22, 2014 na kaparehong araw na sinaktan si Navarro ng grupo ni Cedric Lee, at pinuwersa na ikumpisal sa presinto na ni-rape nito si Cornejo.

Ang naturang CCTV footage ay hindi napag-usapan sa ruling ng CA sa halip sinabi ng CA na ang korte ang magdedesisyon sa kredibilidad ng ebidensya sa isang full blown trial. (Juliet de Loza-Cudia)