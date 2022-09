Utang ng AFP sa 30 cooperative binuking

Kinuwestyon ng isang party-list solon ang ‘palabra de honor’ ng Armed Forces of the Philippines (AFP) dahil sa pagkabigo nito na bayaran sa oras ang nagamit na kuryente ng kanilang mga kampo.

Sa nakaraang deliberasyon ng budget, nagtanong si APEC Rep. Sergio Dagooc kung ginagawa pa sa AFP ang ‘palabra de honor’.

Positibo ang naging tugon dito ni Negros Occidental Rep. Mercedes Alvarez na siyang sponsor ng budget ng Department of National Defense (DND) para sa susunod na taon.

“If you are practicing, why for the last three years, palagi na natin pinag-usapan na bayaran ninyo ‘yong mga electric cooperatives doon sa mga kampo ninyo?… kaya tinatanong ko if you’re still practicing palabra de honor. Sabi ninyo inyong babayaran?” tanong ni Dagooc.

Ayon kay Dagooc ang AFP ay mayroong utang na P14 milyon sa 30 electric cooperative na kanyang nakausap at ang pinakamalaki ay P2.1 milyon sa Zamboanga City. Posible umano na mas malaki pa ito dahil mayroong 121 electric cooperative sa bansa.

Dahil hindi nakakabayad sa oras, sinabi ni Dagooc na hindi muna pinapasahod ang mga empleyado ng electric cooperative dahil kailangang unahin bayaran ang mga planta ng kuryente para hindi maputol ang suplay.

Sinabi ni Alvarez na nangako ang DND na babayaran kaagad ang mga kooperatiba ng kuryente.

Ayon kay Alvarez noong 2020 ay gumastos ang AFP ng P392 milyon sa kuryente at P403 milyon naman noong 2021. Ngayong taon ay may budget itong P403 milyon para sa electric bills. (Billy Begas)