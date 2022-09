UN sec-gen inimbitahan sa ‘Pinas

Inimbitahan ni Pa­ngulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr si United Nations (UN) Secretary-General Antonio Guterres na bumisita sa Pilipinas.

Ito ang inihayag ng pangulo sa kanyang arrival speech nitong Linggo ng umaga sa Ninoy Aquino International Airport mula sa anim na araw na biyahe sa New York City, USA.

Sinabi ng pangulo na personal silang nagkausap ng UN secretary-general at tiniyak nito sa opisyal na mas lalo pang pagtitibayin ang partnership ng Pilipinas sa UN.

“I also met with UN Secretary-General Antonio Guterres, and we reaffirmed the necessary partnership between the Philippines and the United Nations. I also extended an invitation to the secretary-general to visit the Philippines in the near future,” anang pangulo.

Ipinaabot din ng presidente kay Guterres ang interes na mas lalo pang palakasin ang papel ng Pilipinas sa UN peacekeeping operations lalo na sa gitnang silangan kung saan maraming mga Pilipino ang nagtatrabaho. (Aileen Taliping)