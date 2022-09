Text scam na may nakalagay na pangalan nakababahala

Magandang araw, Mga Kakampi!

Siguradong marami sa inyo ang nakatatanggap ng tinatawag na text scam o iyong mga text message na nagsasabing ikaw ay magkakaroon ng malaking pera o malaking suweldo basta’t i-click mo lang ang link na ibinigay nila.

Nitong mga nakaraang araw, nag-level-up na ang mga text scammer dahil nakalagay na ang ating pangalan sa kanilang mensahe.

Kaya naman marami ang nagpahayag ng pagkabahala rito, kabilang na ang ilang celebrity pati na si Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen. Anila, hindi maganda ang nangyayaring ito dahil nakakaapekto na ito sa ating privacy.

May mga sumangguni rin sa ating Free Legal Helpdesk ukol sa isyung ito, kabilang na sina Sol at Bans.

Salaysay ni Sol, noong nakaraang taon pa siya nakatatanggap ng text scam messages, ngunit kamakailan lang, may pangalan na niya ang mga natanggap na mensahe.

Nagtataka si Sol dahil personal ang kanyang numero at ginagamit lang niya ito sa online banking, contact tracing at social media. Nakalagay din ang kanyang numero sa kanyang government file.

Sa una, dedma lang si Sol sa mga text scam ngunit nakaramdam na siya ng pagkabahala nang makita na niya ang kanyang pangalan sa mga mensahe.

Tulad ni Sol, si Bans at ilan sa kanyang mga kaibigan ang nakatanggap ng text scam na naglalaman din ng kanilang pangalan.

Duda ni Bans, nakuha ang kanyang numero sa contact tracing dahil madalas, nilalagay lang niya ang kanyang initial sa contact tracing form. Sa text scam na kanyang natanggap, initial lang din niya ang nakalagay sa mensahe.

-ooo-

Alam niyo, mayroon nang batas na nagpoprotekta sa ating personal information, kasama ang ating cellphone number at ating pangalan, at ito ang Data Privacy Act.

Sa batas na ito, nakasaad na hindi puwedeng gamitin, hindi puwedeng kunin, hindi puwedeng i-process at hindi puwedeng ibenta ang personal na impormasyon natin nang walang pahintulot mula sa atin.

Ano ba ang maaari nating gawin ukol dito? Una, maaari nating i-report ito sa mga telco. Magandang maipaalam ito sa mga telco upang maaksiyunan nila ang problemang ito.

Maliban sa pag-report sa telco, puwede rin tayong lumapit sa National Privacy Commission (NPC), na naitatag sa bisa ng Data Privacy Act, para maipabatid sa kanila ang nangyayaring ito.

Krimen ang pagkuha sa personal na data ng isang tao na walang pahintulot sa ilalim ng Data Privacy Act, kabilang ang tinatawag na Unauthorized Processing of

Personal Information na may parusang pagkabilanggo mula isang taon hanggang tatlong taon at multang P500,000 hanggang P2 milyon.

Mas mataas ang parusa sa pagkakalat ng sensitibong personal na impormasyon. Ang sinumang mapapatunayang lumabag dito ay makukulong ng tatlo hanggang anim na taon at multang P500,000 hanggang P4 milyon.

Kung nagkaroon naman ng access dahil sa kapabayaan o negligence, may parusang pagkabilanggo mula isang taon hanggang tatlong taon at multang P500,000 hanggang P2 milyon

Sa ilalim naman ng tinatawag na Processing for Unauthorized Purposes, kung personal na impormasyon ang kinuha, may parusang pagkabilanggo mula isang taon at anim na buwan hanggang limang taon at multang P500,000 hanggang P1 milyon.

Kung sensitibong personal na impormasyon ang kinuha, may kulong na dalawa hanggang pitong taon at may multang P500,000 hanggang P2 milyon.

Ang mga iba pang maaaring paglabag ay Unauthorized Access or Intentional Breach, Concealment of Security Breaches Involving Sensitive Personal Information, Malicious Disclosure at Unauthorized Disclosure.

-ooo-

Hanggang sa muli. Tandaan, kay Atty. Chel Diokno ang dehado, liyamado!