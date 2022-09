Tagaod, Lady Tams nanilat

Mga laro sa Oktubre 1 (Rizal Memorial Coliseum)

12 nn – SSC vs UST

2 pm – UPH vs UE

4 pm – ADMU vs AU

6 pm – FEU vs DLSU

BINITBIT ni Chenie Tagaod ang FEU Lady Tamaraws sa pagyanig kontra reigning National Collegiate Athletic Association champion Saint Benilde Lady Blazers, 25-20, 24-26, 19-25, 25-22, 15-11, sa 1st Shakey’s Super League 2022 Collegiate Pre-Season Championship Sabado ng hatinggabi sa Rizal Memorial Coliseum sa Malate, Manila.

Humambalos si Tagaod ng 17 points kung saan ibinuhos niya ang pito sa krusyal na final set upang ibigay sa Lady Tams ang pangunguna sa Pool D at sa bagong coach na dating national member na si Cristina Salak.

Hindi sumuko ang Morayta-based volleybelle matapos na maiwanan sa fourth stanza sa 18-20 at hinugot ang 24-22 abante patungo sa matira-matibay na decider.

Agad na iniwanan ng Far Eastern ang mga balibolistang taga-Taft 7-4 abante saka pinigilan ang pagpipilit pa ng karibal na makabalik pa sina 97th NCAA Season Most Valuable PlayerFrancis Mycah Go at Finals MVP Jhasmin Gayle Pascual. (Lito Oredo)