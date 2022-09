Tabal-Jimenes nagsilang na

MALUWALHATING nakapanganak na si 2016 Rio De Janeiro Olympian marathoner Mary Joy Tabal Jimenez sa Cebu.

Sa kanyang social media post nitong Linggo, ipinakita ng 2017 Malaysia Southeast Asian Games gold medalist ang bagong silang na anak habang nagpapasalamat sa maayos na pinagdaanan at malusog na kalagayan ng panganay.

“God shows us miracles every day and the way He built us women is amazing! It’s such a beautiful gift to deliver babies. Mothers are amazing!Description ,” sey ng 33-anyos na bagong ina.

“Meet our lil angel, Athena Danni Miles,” post pa nito sa 2.5kls/5lbs 8oz na anak na isinilang ganap na 12:57 ng hapon nitong Setyembre 24.

“Thank you Momi-doc Humility Melgar Igaña for making sure that bb Miles and I are safe and healthy! Will wait for you papa Dan.” (Lito Oredo)