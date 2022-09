Super lambingan: Darren, Cassy nagpaulan ng kilig sa Vigan

Ang cute ng Instagram story nina Sanya Lopez at Miss Rhea Anicoche Tan, na kung saan ay nasa isang van sila papuntang Vigan, para sa mall tour, opening ng bagong branch ng Beautederm.

Magkatabi sa upuan sina Sanya at Ms. Rhea, at panay nga ang selfie video nila, na sa totoo lang ay para nga silang magkapatid, dahil sa ganda ng mukha, kutis nila.

“May kailangan tayong bantayan! May kailangan tayong bantayan!” paulit-ulit na sabi ni Sanya kay Miss Rhea.

At sino nga ba ang dapat nilang bantayan? Well, sa likod kasi nila ay walang pakundangang magchikahan (may konting lambingan) sina Darren Espanto at Cassy Legaspi.

Makikita sa video na super tili sina Sanya, Ms. Rhea, at sa likod nga nila ay tila nagtakip naman ng bibig si Cassy, habang pangiti-ngiti si Darren.

Ang mga kasunod na video nga ay makikita na kung paano protektahan ni Darren si Cassy, ha! Kumportableng-kumportable nga sila na si Cassy ay nakahawak pa sa braso ni Darren habang naglalakad.

At si Cassy nga ang nag-introduce kay Darren para kumanta, at yes, kitang-kita ang pagtalon, na kilig na kilig siya sa boylet na sabi-sabi nga ay boyfriend niya.

Sa totoo lang, hindi mo nga masisisi ang mga fan na isiping magdyowa ang dalawa. Masyado silang madikit sa isa’t isa, at talagang malagkit ang titigan nila, ha!

Well, wala namang kumukontra kung maging magdyowa sila. Lahat ay pabor na maging sila, ‘yun ay kung hindi pa talaga sila, ha!

GF na, make-up artist pa: Julie Anne na-‘hulicam’ pag-alaga kay Rayver sa Tate

Walang kamalay-malay si Julie Anne San Jose na bini-video-han siya habang inaayusan, mini-make-up-an ang boyfriend niyang si Rayver Cruz.

Nasa America (Pechanga Resort Casino) nga sina Julie, Rayver para sa day 1 ng show nilang ‘Together Again’ (A GMA Pinoy TV @17 Concert), kung saan ay kasama rin sina Bea Alonzo, Dingdong Dantes.

At ‘yun na nga, super focus si Julie na paguwapuhin pa lalo ang dyowa niya. Talagang nagku-concentrate siya, at animo make up artist talaga na binabayaran para pagandahin, paguwapuhin ang kliyente.

“Singer na make up artist pa,” sabi ni Rayver, na nilagyan din ng mga emoji na puso, smiley, praying, ang chika niya.

Yes, si Rayver mismo ang nagbi-video sa dyowa niya habang inaayusan siya. Oh, di ba? Super maalaga si Julie kay Rayver, di ba?

Kaya masisisi ba natin si Rayver kung talagang hulog na hulog na ang loob niya.

Sabi nga, singer na, make up artist pa, maalaga pa, maganda pa, seksi pa, mabait pa, at kung ano-ano pa.

So, saan ka pa, di ba?

Kaya ang mga netizen, halos pare-pareho ang chika, na ‘Sana all may nag-aalaga’.

“Ganyan talaga pag in love sa isa’t isa, caring in all ways. Alagang Julie lagi si Rayver.”

“Sobrang kilig ni Rayver kay Julie!”

Well, iba rin talaga pag in love, mas gumugwapo, gumaganda ka talaga. Super positive nga kasi ng aura ng dalawa ngayon.