Sharmaine suportado HIV-AIDS campaign

Sobrang nanibago na si Sharmaine Arnaiz sa role na ginagawa niya ngayon. Kung noon nga raw, siya ang pinaghuhubad, pinagsasayaw ng sexy sa harap ng kamera, ngayon ay siya na ang kumukumbinsi na gumiling-giling ang isang baguhang artista sa harap ng kamera.

Yes, sa pelikulang ‘Sugat Sa Dugo’ na dinirek ni Danni Ugali, at prodyus ng Top Entertainment nina Bambbi Fuentes at Tine Areola, ay ‘mamasang’ ang role niya, o manager ng isang club, na pumipilit sa mga kabataang babae na mang-akit ng mga kostumer.

Aminado si Sharmaine na sa simula ay ayaw sana niya ng role. Kasi nga, nagtuturo raw ito ng hindi maganda sa mga kabataan.

“Nag-dancer ako sa club with Lorna Tolentino noon. They show that movie in Japan. Hindi ako comfortable sa scene, kasi sa bar talaga namin `yon ginawa. Talagang may mga totoong dancers. Siyempre, bagets ako, parang feeling ko, ay bakit ganun ‘yung mga kasama ko, sanay na sanay sila, bakit iba ang galaw ko?

“Inisip ko na lang na mga kasama ko bagets din. Inalalayan naman nila ako,” sabi ni Sharmaine.

So, alin ba ang mas bet niya, dancer siya o mamasang?

“Mamasang na lang. Hahahaha! Hindi na rin naman puwede ngayon. Hahaha! Hello!” natatawang sabi ni Sharmaine.

Pero, dahil gusto niyang makatulong sa adbokasiya, kaya tinanggap niya ang ‘Sugat Sa Dugo’.

“Pero honestly, since I am a mom, ang bad kasi ng role ko. Kasi she’s encouraging the young girls sa ganun.

“Mahirap ang ganitong role, kasi hindi mo dapat ini-encourage ang mga bagets. But you put them aside, kasi artista nga ako!

“But I will recommend this film na panoorin, because the reason why I accepted this role ay dahil gusto kong mag-spread ng awareness tungkol sa HIV-AIDS.

“Ngayon kasi parang hindi na pinag-uusapan ang AIDS. Na dapat maging concern ka, kasi sa ngayon, parang ang mga kabataan, parang hindi na nila iniisip na sa isang pagkakamali lang nila, magbabago ang buhay nila.

“I do have friends na nabalitaan kong nagka-HIV. Kaya gusto ko talagang mag-spread ng awareness para makaiwas. Sabi nga, one mistake, magbabago buhay mo,” sabi na lang ni Sharmaine.

Anyway, bida rin sa ‘Sugat Sa Dugo’ sina Janice de Belen, Khai Flores, Mira Aquino, Christa Jocson, Shira Tweg, (Dondon Sermino)