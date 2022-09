Shania Twain bumilib sa husay ni Harry Styles

Ka-collab na ng Queen of Country Music na si Shania Twain ang One Direction member na si Harry Styles sa bagong song na “Waking Up Dreaming”.

Sey ni Shania na ang song ay “very, very ‘up’ and very dance and poppy, rock, edgy. The song is about, we go to sleep and we dream. It’s wonderful. Some dreams, we never want to wake up from… I think it’s more fun to dream when you’re awake.”

Nagustuhan daw niya ang performance ni Harry noong mapanood niya ito sa Coachella. Kaya nakipag-arrange siya ng collaboration sa singer.

“I think we surprised each other… just how natural it was,” sabi pa ni Shania na nakilala sa kanyang hit songs na From This Moment, Still The One, You’ve Got A Way, That Don’t Impress Me Much at Man I Feel Like A Woman.

Kakatapos lang daw ng kanyang Vegas residency at handa ulit siyang makipagtrabaho sa mga bagong singers tulad ni Styles.