SB19 nakipagsabayan ng biritan kay Regine

Trending ang pag-guest ng P-pop group na SB19 nitong Linggo sa “ASAP Natin ‘To” ng Kapamilya network.

Nagkaroon ng special number ang sikat na grupo with the Asia’s Songbird Regine Velasquez sa kanta nilang “Hanggang Sa Huli”.

Humanga naman ang mga netizen na kaya palang makipagsabayan ng biritan ng SB19 kay Regine.

“It was such an honor for us to sing Hanggang Sa Huli with Ms. @reginevalcasid. Thank you po sa mga nanood at sana nagustuhan ninyo! ‘Til next time po!” ayon sa tweet ng official account ng SB19.

Nagkalat na rin agad-agad ang nga video clip nila na malamang daw ay maging latest trend na rin sa TikTok gaya ng duet nina Morissette at Regine sa kantang “Gusto Ko Nang Bumitaw”.

Tila mas mataas pa nga ang pagbirit ni Stell Ajero kaysa kay Regine, huh!

“The highest note in the original key of ‘Hanggang Sa Huli’ is B4. In their ASAP performance with Ms. Regine, Stell reached E5 and sustained it with a head voice (meaning, he can go higher than that if he sang in falsetto).

Amazeballs,” ayon pa sa tweet ng isang netizen.

Ang SB19 ay binubuo nina Pablo, Josh, Stell, Ken at Justin. (Batuts Lopez)