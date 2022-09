Ruru atras kay Bagyong Karding

Habang sinusulat ito ay papatay-patay ang kuryenta. Nagbabadya na nga ng malakas na ulan na dulot ng Bagyong Karding.

At kapag ganitong panahon, sigurado na agad ang pagkakansela sa mga naka-schedule na ganap sa mga oras na ito.

Tulad nga ng NCAA basketball game na postponed nga ang mga laro dahil na rin sa announcement ng PAGASA na Storm Signal No. 3.

At sa showbiz naman, kanselado rin ang pagpapasaya nina Ruru Madrid, at mga kasama niya sa teleseryeng ‘Lolong’ sa Laguna.

Inanunsiyo na nga ng GMA-7 na hindi na `yon matutuloy ngayong Linggo (Sept. 25) ng hapon.

“Announcement:

“For everyone’s safety:

“Lolong’s Thanksgiving Mall Show in San Pedro, Laguna this afternoon (Sunday) is postponed due to the weather condition.

“Please wait for further announcements on the new schedule.

“Stay safe, everyone!”

Well, mas mabuti na ngang ipagpaliban ang lahat, kesa sumagupa ka sa mas malaking problema, di ba? (Dondon Sermino)