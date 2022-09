Regine pinadapa ni Morissette

Kakatapos lang magpatalbugan sa biritan sa awiting “Gusto Ko Nang Bumitaw” na trending sa TikTok, muling magsasabong sa Awit Awards 2022 sina Regine Velasquez, Morissette Amon.

At posibleng pataubin ni Asia’s Phoenix si Asia’s Songbird.

Naka-post ang video ng performance ni Morissette sa Awit Awards sa category at listahan ng mga nominado.

Parehong nominado sa “Best Performance by a Female Recording Artist” sina Regine at Morissette.

Kabog ni Morisette si Regine dahil dalawa ang nominasyon nito. Ang isa ay para sa “Waterwalk” at ang isa naman ay para sa “Phoenix”.

Samantalang isa lang ang entry ni Regine, at ito ay para sa “Di Ka Nag-iisa”.

Ligwak si Regine sa “Best Vocal Arrangement”, dahil nominado rin si Morissette dahil sa “Phoenix”.

Well, di natin masabi, baka sa isang nominasyon ni Regine ito pa ang manalo.

Pero dito sa eksenang ito, ewan ko lang kung nagawa na ni Regine ang magpasiklab sa harap ng mga fan, kumakanta habang umuulan.

Mapapanood sa video na hinahabol ng payong si Morissette habang kumakanta sa harap ng mga manonood sa ginawang nominees night ng Awit Awards. Umaambon ng mga sandaling ‘yun.

META: Namiligro ang kalusugan, boses ni Morissette, pero ayaw niyang paawat dahil tila nag-enjoy, at na-achieve naman niya ang kumanta sa ulanan.

Kakai ‘di naawat kalandian kay SB19 Stell

Kung hindi tinakpan ng komedyanteng si Kakai Bautista ang bunganga niya, dahil sa labis na excitement ng makasama ang SB19, baka nasilip ng buong mundo ang kanyang ngala-ngala, lalamunan, o kahit siguro pati baga niya, dahil sa laki ng pagkakabuka.

Kilala naman si Kakai bilang “Dental Diva” at sa laki ng kuweba ng mukha niya kaya hindi katakataka na nagmistulang si “Lolong” ang aktres kapag natutuwa.

Pero kakaiba kasi ang kaligyahan at kilig na naramdaman niya nang mabigyan ng pagkakataong makapag-photo op sa SB19 member na si Stell.

Nasa event ng sikat ng SB19 si Kakai at nagawan ng paraan na magkaroon siya ng photo kay Stell.

Mapapanood sa video sa Instagram ang wagas na reaksyon ni Kakai nang makatabi ang binata. Sa sobrang conscious, tinakpan ni Kakai ang bibig niya sa lakas ng halaklak. Hindi rin niya kinaya na magtagal sa tabi ni Stell kaya kumalas agad siya.

Si Maja Salvador ang kumunsinti kay Kakai.

Anyway, nag-sorry naman si Kakai sa kalandian niya kay Stell, at nagpaliwanag na hindi niya nakontrol ang kilig.

Erich sariwang-sariwa

Habang haggard na haggard at kandakuba ang mga artista sa pagta-trabaho, at ang ilan ay nagmumukha na ngang tanga sa TikTok, “living the best of her life” naman si Erich Gonzales.

Walang kasing-fresh ngayon ang itsura ni Erich mula nang magpakasal at magpahinga muna sandali sa paga-artista.

Ang ilang huling posting ni Erich ay nagi-endorso ng beauty product sa Instagram.

Sa latest photo ay ang bakasyon niya sa Europe, kung saan sariwang-sariwa ang ganda niya, na animo ay ngayon pa lang nagsisimula sa showbiz bilang baguhan.

Walang make-up ang aktres sa larawan na naka-trench coat at naka-background ang overlooking community sa pinuntahan na lugar.

Kung itatapat si Erich sa mga kasabayan nito, magmumukhang pamangkin o anak ito ng ibang star.

Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na isang mayamang businessman na si Mateo Lorenzo ang napangasawa ni Erich.