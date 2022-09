Pujols, Cardinals binawian

ISANG gabi matapos paliparin ni St. Louis slugger Albert Pujols ang kanyang 700th home run, binawian ng Los Angeles Dodgers ang Cardinals 6-2 nitong Sabado sa 147th Major League Baseball 2022 regular season game sa Dodger Stadium sa LA, California.

Pinalipad ni Pujols, 42, ang No. 700 sa 11-0 rout ng Cards sa Dodgers noong Biyernes para samahan sa elite list sina Barry Bonds (762 homers), Hank Aaron (755) at Babe Ruth (714).

Sa huling laro, nilista ni Miguel Vargas ang una niyang home run sa majors sa fifth inning. Binati pa siya ni Pujols.

“I didn’t know what to say. He’s like an icon for Latin guys,” ani rookie Vargas.

Naka-homer din sina Will Smith at Trayce Thompson sa Dodgers at kinubra ni Clayton Kershaw ang panalo sa kanyang third straight start. (Vladi Eduarte)