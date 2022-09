PH chess prodigy

MAPALAD sina lawyer-broadcaster Nikki De Vega at Atty. Karlo Nicolas sa pagkakaroon ng anak na bagong chess prodigy ng bansa.

Ang 10-taong-gulang na babaeng supling nilang si Nika Juris Nicolas ng Pasig City ang nagkampeon sa under 11 girls ng 2022 National Youth and Schools Chess Championships Grand Finals nitong Setyembre 17-21, 2022 sa Dapitan City.

Giniba ni Nika ng OB Montessori Greenhills ang mas nakakatandang mga kalaban sa iba’t ibang bahagi ng bansa sa paggabay sa kanya nina coaches Lourecel Ecot , Von Francisco at Raul Damuy.

Sa kanyang panalo, nagawaran siya ng Woman Candidate National Master title.

Agad nagmarka ang batang woodpusher nang pangunahan sa tansong medalya ang Philippine team girls under 10 sa 2022 ASEAN Age Group Chess Championships. Pumang- 12 siya sa under 10 individual event. Winalis ng Vietnam ang Top 11.

Pumangalawa rin ang batang Nicolas sa 2022 National Age Group Chess Championships Grand Finals nitong Hulyo sa Malolos City.

***

Tagumpay na nagbukas ang 2nd Professional Chess Association of the PH sa Estancia Mall sa Pasig City nitong isang araw na pinangunahan nina PCAP officials, commissioner Atty. Paul Elauria, chairman Michael Angelo Chua at PRO Rick Olivares.

Nakita ko rin sina National Chess Federation of the Phils. director Rey Cris Urbiztondo, team owners Ariel Potot ng Cebu, Danilo Ponay ng Quezon at Franco Camillo ng Pasig, Fide Master Christopher Castellano, Engr. Jojo Buenaventura, Alicia (Isabela) Mayor Joel Amos Alejandro, Pasig Mayor Vico Sotto at Rep. Toman Romulo at Jessie Villasin.