Paragua, Pasig namagyagpag

SA paggiya nina Grandmaster Mark Paragua at Woman Fide Master Sherily Cua, eskapo ang Pasig King Pirates kontra San Juan Predators, 11.5-9.5, sa pagbubukas nitong Sabado ng 2nd Professional Chess Association of the Philippines (Third) Open Conference sa Estancia Mall sa Ortigas, Pasig.

Magkaribal ang dalawang kampo sa North Division at sa titulo ng liga sa sinasabing preview na salpukan para sa kampeonato sa huling kompetisyon ngayong taon.

Tabla ang Pasig at San Juan makaraan ang rapid at blitz over-the-board play, pero nangibabaw sa online ang una laban sa huli kung saan nakadalawang puntos na lang mula kay International Master Jan Emmanuel Garcia.

Nagtig-isang trono ang King Pirates at Predators sa unang dalawang conference PCAP sa taong ito. (Ramil Cruz)