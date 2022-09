Pangakong foreign investment tututukan ng Kongreso

Tututukan ng Kamara ang pagpasa ng mga kinakailangang batas upang matuloy ang mga nakuhang pangako ng pamumuhunan sa ibang bansa ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

Ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez, handa ang Kamara na gampanan ang papel nito para matuloy ang foreign direct investment na kailangan sa paglago ng ekonomiya at pagpaparami ng mapapasukang trabaho sa bansa.

“We at the House of Representatives will help in making these investment pledges come to fruition. If the President needs any piece of legislation to materialize the objectives of these bilateral trade and investment agreements, we will answe­r the call,” sabi ni Romualdez.

Sinabi ni Romualdez na aaprubahan ng Kamara ang mga panukala na inaasahang magpapadali at maghihikayat ng pamumuhunan sa bansa alinsunod sa legislative agenda ng Marcos administration.

Kabilang umano dito ang eCommerce Bill, National Government Rightsizing Program, eGovernance Act, at pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act at Build-Operate-Transfer Law. (Billy Begas)