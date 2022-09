Nagulat sa ‘Pink Ghost’

Mga ka-Misteryo kung karaniwan na ang pagpapakita ng black ghost o black lady o di man kaya ay white lady, kakaibang ghost ang nakita ni Moira sa kanilang opisina, ito ay pink ghost o pink lady.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo. Alamin ang Totoo.”

Karaniwang naiiwan sa kanilang opisina dahil sa overtime si Moira kaya’t sanay na rin siya na walang kasama. Inamin niya sa Misteryo na may pagkakataon na natatakot siya kasi ramdam niya May nakatingin sa kanya.

Misteryo: “itong sinasabi mong pink ghost ngayon ka lang ba nakakita nito?”

Moira: “Yes first time kasi nasanay na kong makakita ng white lady o black lady pero ito kakaiba talaga.”

Misteryo: “Kapag nakakita ka ba ng white o black lady Ano ang ginagawa mo? Natatakot ka ba?”

Moira: “Hindi na ako takot kasi sanay na ako kahit pa sobrang pangit ng hitsura nila no way na matakot ako.”

Misteryo: “Pero itong pink ghost nang makita mo Ano ang reaksyon mo?”

Moira: “Napa-wow ako! Hindi ako natakot pero nagulat ako kasi for the first time I saw a ghost with that colo I’m not sure kung energy color niya yun but ang ganda eh.”

Misteryo: “Paano mo nakita yung pink ghost o pink lady right?”

Moira: “Yes pink lady just like black or white lady kakaiba lang talaga color ng dress niya. I saw her when I was sitting in front of my office table busy doing my stuff bigla siya lumitaw. Alam mo yung makikita mo anc ghost sa gilid ng mata mo?”

Misteryo: “Yes Tama ka normal na nakikita ang ghost sa gilid ng mata. Paki-elaborate nga yung pagpapakita niya•

Moira: “While busy with my work may nakita akong tumabi sa akin wearing pink dress then I tried ba tignan ang face niya Wala at bigla na lang nag dissipate yung image.”

Pink ghost tulad ng white at black lady ay manifestation ng energy state nito. Maaaring yun ang reflection ng emotional state ng namatay na.

