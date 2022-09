Nadine galit na galit sa sumagasa kay street sweeper

Nakakapanghina ang video na makikita sa Twitter ni Rajo Laurel, na kung saan ay may isang street sweeper ang sinagasaan ng isang van. Na sa halip na tulungan ay tuluyan pang nilayasan, at sinagasaan pa, ha!

Hindi nga naiwasan ni Nadine ang mag-comment sa tweet na `yon ni Nadine.

“Hindi ko ma-explain ang galit ko!” sabi ni Nadine.

Well, kahit sinong tao nga ang makakita ng video ay kukulo ang dugo sa galit. Parang nakapanlulumo na wala nang pakialam ang ibang tao kung makapatay man sila ngayon.

“Does anyone know if there are updates on this???

“Sorry, with the driver, I mean!” sunod-sunod na tweet pa ni Nadine.

Nanawagan na rin ang mga netizen sa PNP, na hanapin, parusahan, agad-agad ang driver ng van na `yon. Pakiusap nila na mabigyan agad ng hustisya ang taong nagwawalis sa kalsada.

Hirit pa ng ibang netizen:

“Ang sama ng ugali ng nakasagasa.”

“Dapat diyan bitayin agad.”

“Napaka-demonyo!”

Nakakalungkot lang talaga, na wala kang kamalay-malay ay maaksidente ka pala, at dahil `yon sa mga walang malasakit na nilalang. (Dondon Sermino)