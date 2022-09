Mga text scammer makakalaboso na!

“Congratulations! Nanalo ka ng P200,000 sa aming pa-raffle, papremyo! To claim your prize pls call me ASAP.”

Nakakatanggap ba kayo ng mga text kung saan sinasabing nanalo ka sa isang pa-raffle? O napili daw ang iyong celfone number sa kanilang patimpalak. Buong pagtataka mo eh papano ka nanalo eh wala ka namang sinasalihang raffle o anumang pakontes.

Mga kababayan ko, usong-uso po ngayon ang mga ganyang text scam. Mga panlolokong idinadaan sa text messaging. Ang ganitong estilo ng panggagantso ay talamak na. Biruin mo nga naman kung makakatisod sila ng isa, dalawa o mas maraming Pilipino na maloloko aba eh jackpot nga naman sila.

Ang pinaka-latest pang trending ng text scam na ito, alam na ng scammer pati pangalan mo. Papatindi na po talaga. Pero may magandang balita na kami para dyan. Bibigyan na ng Kongreso ng ngipin ang ating gobyerno para mapigilan na ang mga ganitong uri ng panloloko sa mga tao.

Ito ay ang SIM Card Registration Bill. Sasaklawin ng panukalang ito sa sandaling maisabatas hindi lamang ang mga postpaid SIM cards ng mga subscriber na nakalinya sa isang telco tulad ng Globe, Smart, Sun, Dito, kung hindi pati na rin ang mga prepaid o iyong mga subscriber na imbes na buwanang bayad, ang mga prepaid ay yung mga nagpapa-load araw-araw o patingi-tingi sa kani-kanilang mga celfone.

Sa ilalim ng panukalang ito, lahat po ng public telecommunications entity (PTE) at mga authorized seller ay aatasan ang sinumang bibili ng SIM card para mag-fill up ng registration form. Bukod sa registration form, hihingan din ng valid ID na may litrato at address ang bumibili bilang patunay na pangalan nga niya ang inilalagay niya sa registration form.

Sa naturang form ilalagay ang subscriber’s name, birthday, gender, at address na katulad ng nasa valid ID. Dito rin ilalagay kung ano ang mobile number at serial number ng SIM.

Nakasaad din sa panukala na “all existing mobile phone subscribers with prepaid SIM cards are required to register with their respective PTE within 180 days from the effectivity of this Act. An extension period of no longer than 120 days shall be allowed upon a valid written request to the Department of Information and Communications Technology (DICT).”

Kung mabibigo ang isang subscriber na iparehistro ang gamit niyang SIM sa prescribed period, awtomatiko itong ide-deactivate ng PTE kaya hindi na magagamit ang hindi rehistradong SIM card.

Isa po ang inyong lingkod sa mga may-akda ng consolidated SIM Card Registration Act kung saan ang principal author ay si House Speaker Martin Romualdez. Nito pong nakaraang Lunes ay naaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang ito sa pamamagitan 250 botong pabor. Anim lamang pong kongresista ang kumontra at may isang abstention.

Sa Senado naman po ay naipasa na ang kanilang bersyon ng SIM Registration Act sa ikalawang pagbasa kaya nararamdaman natin na talagang mayorya sa mga mambabatas ay pabor na maisabatas ito lalo na ngayong tumitindi ang mga text scams.

Kapag naka-register na po ang bawat SIM na ginagamit nating lahat, mababawasan na hanggang sa tuluyan nang matigil ang mga mobile phone scams. Mapapadali ngayon para sa mga law enforcers natin na hanapin ang pinagmumulan ng scam na ito. Iyong ibang kriminal na gumagamit ng mga text message o tumatawag sa mobile phones tulad ng mga kidnapper, extortionists, blackmailer at iba pa ay mahihirapan nang kumontak sa kanilang biktima dahil madali na silang mate-trace ng mga alagad ng batas.

Importante talaga na mairehistro ang mga SIM cards dahil nga sa ngayon po kahit sino lang ay pwedeng makabili ng SIM cards, kahit pa bulto bulto. Napakamura lamang nito at napakadaling bilhin dahil wala pang registration kaya madaling itapon lamang kung nagamit na nila ang SIM card sa anumang kabulastugan.

Alam nyo bang sa dami ng mga scammer ngayon na gumagamit ng SIM cards ay umaabot sa 784 milyong scam and spam messages ang na-blocked ng Globe mula lamang Enero hanggang July ng taong ito. Nakapag-deactivate naman sila ng 14,058 scam-linked SIM cards, habang may 8,973 SIM cards ang blacklisted.

Sinabi naman ng PLDT Smart mula Enero hanggang Mayo ay umabot sa 78,000 SIM ang kanilang na-block dahil sa pagpapadala ng “smishing” message bukod pa marami na rin silang na-block na Uniform Resource Locators (URL) na nakikita nilang konektado sa mga scam.

Hindi po ito ang unang pagkakataon na tinangka ng Kongreso na gawing batas ang SIM Card Registration Act, ginawa na rin ito noong 18th Congress pero na-veto ito ng noo’y Pangulong Duterte dahil sa isang probisyon na kailangang irehistro din ang lahat ng social media (socmed) accounts na puwede umanong makalabag sa rights to privacy at freedom of speech. Sa atin pong bagong bersyon, hindi na sinaklaw ang vetoed-provision sa socmed accounts’ registration.

Malapit ng maging isang ganap na batas itong SIM Card Registration na matagal na pong ginagawa sa ibang bansa. Alam naming kapag nakakatanggap ng mga smishing text message ang halos lahat ng mga kababayan natin ay maraming nanggigigil at marami nang naiinip sa batas na ito.

Sa ngayon po na hinihintay pa lamang natin ang pagsasabatas nito, doblehin o triplehan pa natin ang pag-iingat. Wag po tayong magpapaloko. Kung hindi tayo sigurado, magtanong sa mga mas nakakalam at nang hindi tayo mabiktima. Ingat po tayo lagi! ###