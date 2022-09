Mayor Vico sobrang proud kay Tali

Alam mo, Dondon (my dear editor), nang mag-invite si Ms. Kath Yu-Pimentel (misis ni Senator Koko Pimentel) para sa grand opening kahapon ng Tiong Bahru Hainanese Boneless Chicken Rice restaurant sa may Estancia Mall sa Capitol Commons, Pasic City, wala siyang sinabi na special guest pala nila si Mayor Vico Sotto.

In fairness, kahit maulan kahapon, eksaktong 10:00am dumating ang anak nina Vic Sotto at Connie Reyes, huh! Palagi siyang on time at tama ang kuwento ng mga kakilala ko na taga-Pasig.

Sa chikahan namin, naikuwento ni Mayor Vico na excited din siya sa nasabing restaurant dahil favorite raw ‘yon ng kanyang nanay. Dadalhin nga raw niya roon si Ms. Connie.

Ipinagmalaki rin ni Mayor Vico na gumaganda na talaga ang takbo ng mga business ngayon sa kanilang lugar.

Napag-usapan din namin ang youngest sister niyang si Tali na anak ng tatay niyang si Bossing Vic kay Pauleen Luna. Nag-aartista na rin kasi ang bata.

“As her older brother… as her kuya, I’m proud of her,” sey niya.

Pero siya ba, hindi susundan ang mga yapak ng kanyang tatay at nanay? Kailan naman siya mapapanood na umaarte?

Puwede ba siyang magkaroon ng kahit special appearance man lang sa isang showbiz project?

“Naku, wala. Hanggang VTR (greetings) lang ako. Hahaha. ‘Yon (ang pag-arte) ang hindi ko namana sa mga magulang ko,” maikling dialogue ni Mayor Vico.

Anyway, sa Wednesday ay mapapanood sa ‘Anything Goes’ online show namin sa Abante Tele-Tabloid (Abante News Online Facebook page) ng 2:00pm ang buong interbyu namin kay Mayor Vico.

Going back to Ms. Kathy Yu-Pimentel, si Manay Lolit Solis ang kaagad na kinumusta niya sa akin nang magkachikahan na kami. Nakita kasi niya ang video nang makasama natin si Manay Lolit, Dondon.

Kaagad ko ngang tinawagan si Manay Lolit para sila na mismo ang magkumustahan.

Pero, Dondon, kahit sa ibang bansa, palaging si Manay Lolit ang kinukumusta sa akin ng mga tao.

Marami ang nagsasabing pinagdarasal nila si Manay Lolit ngayong nagpapa-dialysis siya twice a week.

Tama nga yata ang dialogue ni Manay Lolit na may mga bagay na magaganda yata siyang nagawa kaya marami naman ang nagpapakita ng sobrang pagmamahal at malasakit sa kanya ngayong may sakit siya.

Bongga!