Mas matikas na PNPA puntirya sa Kamara

Itinulak sa Kamara ang pag-amyenda sa batas na lumikha sa Philippine National Police Academy (PNPA) upang mas maging matikas ang mga pulis na lilikhain nito.

Sa ilalim ng House Bill 3507 ay aamyendahan ang PNPA Charter of 2022 upang mas maging matatag itong educational institution kung sana magtatapos ang mga mamumuno sa PNP.

Ayon kay House Minority leader at 4Ps party-list Rep. Marcelino Libanan sa kasalukuyan ang PNPA ay pinamumunuan ng isang “command group” na binubuo ng isang direktor, deputy director, at chief of staff na pawang mga heneral ang ranggo.

Ang mga nagtatapos sa PNPA ay nakakakuha ng Bachelor of Science in Public Safety degree at kung papasok sa PNP ay bibigyan ng ranggong police lieutenants, at inspector naman kung sa Bureau of Fire Protection o Bureau of Jail Management and Penology papasok. (Billy Begas)