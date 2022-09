Marian bumilib sa kabaitan ni Miguel

Marami ang humanga at nagsabi ng “good job” sa Kapuso actor na si Miguel Tanfelix dahil sa ginawa niya sa bahagi ng naging premyo niya sa almost 2 million sa “The Wall Philippines.”

Talagang hinangad daw niyang manalo sila ng ka-loveteam na si Ysabel Ortega dahil nga may mga gusto raw siyang matulungan sa magiging premyo.

Eh ang bongga, talagang halos P2M ang napanalunan nila. Ang maganda sa ginawa ni Miguel, personal siyang nag-grocery at personal rin na inabot sa mga random people sa street na sa palagay niya, nangangailangan talaga.

Kahit na sabihin pa na ini-YouTube ng bida ng “What We Could Be”ang pamamahagi niya ng tulong at may magsabi na bakit kailangan pang ipangalandakan ang ginawa, at least, magandang pamarisan siya.

At kahit si Marian Rivera, napa-comment sa Instagram ni Miguel at sinabihan ito na, “good job.”

META: Kahit binibira ng ibang basher dahil sa pag-YouTube nang pamimigay niya ng biyaya sa mga mahihirap, mas marami pa rin ang bumilib kay Miguel Tanfelix dahil sa hangarin niyang makatulong.

Rocco atat nang makita ang baby nila ni Melissa

Dahil sa dati niyang teleserye, ay nabuhay kay Rocco Nacino ang mag-serve sa bansa kaya nag-training ito at ngayon nga ay isang Navy Reservist.

Eh, another patriotic character ang ginagampanan niya sa bagong GMA Telebabad na “Maria Clara at Ibarra” bilang si Elias.

Kaya ang tanong sa kanya ay kung mas lumalim ba ang hangarin niya na makapag-serve nga sa bansa.

“In a way, in a way… parang gano’n nga. Actually, pinag-uusapan nga namin ni Juancho (Trivino) kanina kung paano maging reservist and how you serve your country.

“So sabi ko sa kanya, kakaibang journey siya at dahil nga sa ‘Descendants of the Sun’, nabuhay ang kagustuhan kong mag-serve. So in a way, nakaka-relate rin ako rito as Elias sa pagkuwento naman sa mga kabataan.

“And sad truth is, marami na rin sa mga kabataan natin na nakalimutan na ang history natin. How it is to love our country so timely, very timely para sa akin, sa opinyon ko na gawing aral ito sa mga kabataan and at the same time, ginawang very entertaining para ganadong panoorin.

“Tapos ang end result, ganito pala sila noon, ganito pala ang sinusulat ni Jose Rizal.”

Sa ngayon daw, kakausapin pa niya ang director ng Maria Clara at Ibarra na si Zig Dulay kung gaano pa kalalim nito gustong gawin niya si Elias.

“Kasi, kung si Crisostomo Ibarra ay si Doctor Jose Rizal, si Elias, ang katumbas ay si Andres Bonifacio. So matapang, may galit, malalim, so ‘yun ang magiging challenge, gaano kalalim ko huhugutin ang galit sa mga nanakit sa pamilya niya.”

Sa isang banda, inspired daw lalong mag-trabaho si Rocco ngayon dahil nagbibilang na lang siyang talaga ng mga araw o Linggo para sa pagsilang ng kanilang baby boy ng Misis na si Melissa Gohing.