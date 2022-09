Marami ang mamumundok

Dati-rati ang pamumundok ay ginagamit lamang ng mga aktibistang tila nauubusan na ng pag-asang makamit ang ginugusto sa pamamagitan ng pagsama-sama sa mga kilos-protesta at pagsisisigaw sa kalye laban sa mga ganap na kinaiinisan o taliwas sa interes ng grupong kinaaniban.

Pero sa kasalukuyang panahon ay mukhang magkakaroon ito ng bagong kahulugan, katulad lamang ng ibang salitang ginagamit lamang dati sa mga talinghaga pero sa pag-usad ng panahon ay naging literal na ang kahulugan o kaya ay dating literal na ginagamit na sa talinghaga.

At sa pagkakataong ito, ang salitang mamumundok ay mukhang magiging literal na sa maraming Pinoy kung makakarating sa kanila ang hindi kagandahang nababanaagan ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) tungkol sa epekto ng climate change sa mga isla ng Pilipinas.

Nakuha ng usaping ito ang aking atensiyon dahil tatlong beses daw na mas mabilis ang pagtaas ng tubig sa mga karagatan sa bansa ang naoobserbahan ng ahensiya kumpara sa mga datus na inilalabas ng ibang bansa kaugnay sa epekto ng climate change.

Ako po ay nagmula sa MIMAROPA Region, partikular sa isla ng Tablas sa lalawigan ng Romblon kagaya rin po ni Department of Science and Technology (DOST) Secretary Renato Solidum at kababayan din po namin na si dating PCOO Undersecretary Renato Marfil.

Ang Romblon, Romblon po na pinagmulan ni Usec Marfil ay taunang minomonitor dahil napapansin na nga ang halos pagpantay na ng pantalan nito sa tubig-dagat at habang lumalaon, ang mga lugar na hindi dating inaabot ng tubig-dagat ay naabot na kapag high-tide.

At sa obserbasyon ng PAGASA na tatlong beses nga mas mabilis ang pagtaas ng tubig sa mga karagatan ng bansa kumpara sa iba, malaking hamon ito para sa mga residente ng isla na paniguradong maaapektuhan.

Ayon kay PAGASA climate data section head Rosalina De Guzman, ang mas mabilis na pagtaas ng tubig sa bansa ay bunga ng mas mabilis ding pagkatunaw ng mga yelo sa mga malalamig na parte ng mundo na dulot naman ng patuloy na pag-init ng temperatura.

Kaya nga habang umuusad ang panahon, ang tsansang mamundok ang mga taga-Romblon at iba pang mga naninirahan sa mga mababang lugar at dalampasigan ay pataas nang pataas.

Dahil sa climate change, magkakaroon na rin ng bagong kahulugan ang pamumundok, hindi na ito pang-insurhiya o aktibismo o pagpapasyang maging rebelde, bagkus ay paghahangad na maghanap ng mas mataas na lugar na malilipatan upang hindi malubog at malunod sa pagtaas ng tubig.

Sana makahanap na ng lunas ang mga bansa upang maabatan ang malawakang pamumundok ng mga Pinoy.