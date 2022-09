Lexi paboritong biktimahin

Palagi na lang nabibiktima ng “mistaken identity” si Lexi Gonzales sa Kapuso show na “Running Man Philippines”.

Dalawang beses nang nangyari na imbes na ibang runners ang maparusahan ay si Lexi ang tumatanggap nito. Na labis na niyang ipinagtataka.

Sa episode nitong Sabado, wala na naman siyang kamalay-malay na biglang siya ang lumagapak sa malambot na landing pad habang naglalaro sila ng isang guess the celebrity challenge.

Tama naman ang sagot ni Buboy Villar na ka-partner niya sa laro. Sunod na sumagot si Ruru Madrid, na walang naisagot kaya dapat ay ang ka-partner niya na si Michelle Dee ang paparusahan.

Pero kay Lexi na tali ang napatid.

“Ba’t ako?” Why always me? Why?” reklamo na ni Lexi sa staff ng show.

Tawang-tawa naman ang mga kapwa niya runners sa sinapit ni Lexi.

Nadale na rin siya noon nang bigla siyang lumipad sa pool dahil sa flying chair. Hindi rin siya ang dapat na maparusahan noon.

“Si Lexi talaga ang batang laging nagiging paniki. ‘Bat ako?’ Haha!”

“Type ata ng staff si Lexi!”

“Kawawa naman si Lexi, kasalanan ng operator!”

“May galit ata operator kay Lexi.”

Ilan lang ‘yan sa komento ng mga viewers na aliw na aliw sa panonood sa kanila.

Mapapanood ang “Running Man Philippines” tuwing weekends sa GMA-7.