‘KARDING’ Signal No. 5 humagupit

Itinaas ng Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical, Services Administration (Pagasa) ang Storm Signal No. 5 sa pitong lugar sa bansa habang patuloy pang nagbabanta ng pananalasa ang Super Typhoon Karding sa loob ng susunod na 12 oras.

Ang mga ito ay ang Polillo Islands, Quezon, Aurora, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan at Rizal kung saan posibleng magdulot ng peligro sa buhay at ari-arian ang malakas na pag-ulan at mapinsalang hangin nito na maaari pang humigit sa 185kph sa loob ng susunod na anim hanggang 12 oras.

Samantala nasa storm Signal No. 4 naman ang Calaguas Islands, Metro Manila, Tarlac, Bataan, Pangasinan, Pampanga at extreme northern portion ng Laguna.

Nakataas naman ang Signal No. 3 sa southeastern portion ng Nueva Vizcaya, northern at central portion ng Laguna, Cavite, Zambales at Camarines Norte habang nasa Signal No. 2 ang southern portion ng Isabela, Benguet, La Union, Camarines Sur at Catanduanes. Umiiral naman ang Storm Signal No. 1 sa southern portion ng Cagayan, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, southern portion ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Marinduque, Albay, Sorsogon, Burias Island at Ticao Island.

Sa inilabas na weather bulletin ng Pagasa ganap na alas-singko ng hapon, nakita ang mata ng bagyo sa Polilio Island taglay ang lakas ng hangin na 195kph at bugso na 240kph habang kumikilos sa bilis na 20kph kaya malawak ang hatid umano nitong pag-ulan.

Samantala, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) para suspendihin ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at klase ng mga estudyante ngayong Lunes dahil sa bagyo.

Sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na may go signal na ng Pangulo para ipatupad ang rekomendasyon ng NDRRMC sa National Capital Region, Regions 1,2,3,5, Cordillera Autonomous Region, Calabarzon at Mimaropa.

Batay sa rekomendasyon ni NDRRMC Chairman at Departemt of National Defense OIC Jose Faustino Jr., layon ng hakbang na matiyak ang kaligtasan ng publiko habang nananalasa sa bansa ang bagyo.

Ipinapaubaya naman ng NDRRMC sa mga pribadong tanggapan at paaralan ang pasya sa suspensyon ng klase at pasok sa trabaho.

Dahil sa epekto ng Super Typhoon, sinuspinde ng Metro Manila Development Authority (MMDA) ang number coding scheme para hindi maantala ang paghahatid ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo.

Iniutos naman ang sapilitang paglikas sa mga residente ng Polilo Islands mula sa mga bayan ng Patnanungan, Panukulan, Jomalig at Burdeos.

Maging ang mga naka-schedule na paghaharap ng mga koponan sa Philippine Basketball Association (PBA) at National Collegiate Athletic Association (NCAA) sa Mall of Asia Arena ay suspendido rin matapos ilagay ang Metro Manila sa Signal No. 4.

Kanselado rin ang ilang biyahe sa Manila International Airport Authority (MIAA) dahil sa masungit na panahon.

Ilang libong pasahero naman ang stranded sa iba’t ibang pantalan sa bansa dahil sa pinakanselang biyahe ng Philippine Ports Authority (PPA) bunsod ng masungit na lagay ng panahon.

Inabisuhan na rin ng mga alkalde sa Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela (CAMANAVA) area na maghanda sa posibleng paglikas anumang oras dahil sa panganib ng pagbaha sa kanilang mga lugar.

Samantala, inihahanda na rin ng mga alkalde sa Metro Manila ang kanilang mga evacuation center para sa mga maaapektuhan ng bagyo.

Isa rin sa mga binabantayan ngayon ang lebel ng tubig sa Marikina River at pinapayuhan na ang mga residente rito na lumikas kahit wala pa silang nararanasang pagbaha.

Nakaalerto na rin ang Philippine Coast Guard (PCG) para tumugon sa evacuation at rescue operation sa mga magiging biktima ng kalamidad. (Aileen Taliping/Tina Mendoza/Kiko Cueto/Juliet de Loza-Cudia/Prince Golez)