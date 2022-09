Jean asal reyna ng GMA

Isang linggo na magrereyna si Jean Garcia sa GMA dahil sa dalawang teleserye na kinabibilangan niya sa primetime at afternoon prime.

Huling linggo na ng top-rating primetime teleserye na ‘Lolong’ kunsaan gumaganap si Jean bilang ang kontrabidang si Dona Banzon and at the same time, mag-premiere naman ngayong Lunes ang ‘Nakarehas Na Puso’ kunsaan siya naman ang bida bilang si Amelia Galang, ang babaeng niloko ng kanyang kaibigan para agawin ang pamilya nito.

Happy si Jean dahil first time na nag-abot ang dalawang teleserye kunsaan magkaiba naman ang characters niya.

“Magpi-feeling reyna ako ng isang linggo sa GMA, ‘di ba? Salamat sa Kapuso network dahil sa mga project na binibigay sa akin. This time magkaiba ang characters ko. Apihin natin si Jean sa hapon tapos mang-aapi naman ako sa gabi. Ang sarap lang sa pakiramdam na parehong maganda ang roles ko,” sey ni Jean.

Kung sa Lolong ay sosyal at maganda si Jean, sa Nakarehas Na Puso ay nilagyan siya ng prosthetics para papangitin naman siya.