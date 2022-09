Ivana, Zeinab naghanap ng lalake sa disco

May bago na namang paandar si Ivana Alawi sa kanyang YouTube channel, at `yon ay ipakilala ang bago raw niyang kapatid.

Yes, bukod kina Amira, Hash, Moana, may na-discover raw siya na bago nilang kapatid, ha!

At kaloka nga, na ang tinutukoy niyang sister ay si Zeinab Harake, ha!

At mas kaloka nga na talagang pinaghandaan nila ang content na ito, na pareho sila ng outfit (shirts and pants), at pareho rin ng buhok.

“Magkamukha kami, di ba? Kaya naisip ko ito, kasi pareho kaming half Arabian. Pareho kaming siraulo. Pareho kaming mahilig magpasaya ng tao!” sabi ni Ivana.

“Totoo `yon, kaya naman bagay tayong magkapatid!” pagsang-ayon naman ni Zeinab.

Anyway, tinawag nga nila ang mga sarili nilang Alake Sisters (pinaghalong Alawi at Harake).

At siyempre, iba’t ibang eksena ang ginawa nila. Una nilang ganap ay naghanap ng tusok-tusok.

“Kasi mahilig kami sa natutusok! Hahahaha!” sabi nila.

At siyempre, isa pa sa naging misyon nila ay…

“Kailangan nating hanapan ng dyowa si Ivana!” sabi ni Zeinab.

“Gigimik kami! Hahaha!” sey naman ni Ivana.

Ang dami ngang natuwa na bumili, kumain sila sa isang kalsada sa bandang Baclaran, ng tusok-tusok. Tuwang-tuwa ang vendor na naglalandian sina Ivana at Zeinab sa harap niya.

“Ang sarap ng hotdog mo kuya! Hahahaha!” pabirong chika ni Zeinab kay manong tindero.

Rumampa rin sa bandang dagat sa Maynila ang dalawa. Pero, nag-facemask at shades na sila para hindi maloka ang mga kasabayan nila.

Pero sa kilos nila na ang haharot, hindi pa rin sila tinantanan ng mga tao, na sinundan pa rin sila.

Sa huli ay tinanggal din nila ang face mask, shades, at pinagsisigaw nga nila ang mga pangalan nila, na kinatuwa ng mga fan. Pero siyempre, may mga kasama sila na nagkokontrol ng mga tao.

Sa isang lugar na pinuntahan nila na puro donut, marshmallow ang design, patalbugan sa paggiling, pagkembot ang dalawa.

Doon din naglabas ng mga hugot ang dalawa.

“Kayong mga lalake magaling lang kayong mambola, hindi niyo naman pinapatunayan!” sabi ni Zeinab.

“Tapos kapag nasaktan sasabihin niyo lang sorry, sorry!” hirit naman ni Ivana.

Siyanga pala, hindi na pinakita sa video ang pagpunta nila sa disco para maghanap ng lalake na bagay kay Ivana, o magiging future dyowa ni Ivana.

Pero, ang next vlog nga nila ay mapapanood naman sa YouTube channel ni Zeinab, at malay natin, doon na ipakita ang chapter na `yon.

At kaloka, na sa loob ng 17 oras, 1.3M agad ang view na vlog na`yon, at may 5,800 comments agad-agad. (Dondon Sermino)