Ivana-Zeinab collab kinabaliwan ng mga netizen

Sanib-puwersa ang dalawang bigating YouTube vlogger sa bansa na sina Ivana Alawi at Zeinab Harake.

Nag-sisters for a day challenge ang dalawa sa latest YT vlog ni Ivana. Twinning nga sila na same pa ang suot na green top at brown pants.

“Pareho kaming half-Arabian, and pareho kaming sira-ulo, pareho kaming mahilig magpasaya ng tao,” say pa ni Ivana.

Tinawag nila ang kanilang tandem na “Alake Sisters” hango sa pinagsanib nilang apelyido.

First stop sa vlog ang foodtrip nila sa may Baclaran kung saan nag-tuhog-tuhog sila ng fishball at hotdog. Hinarot-harot nila ang vendor nito na totoo silang magkapatid.

Nag-disguise din sila habang namamasyal sa may Seaside malapit sa Mall of Asia, ngunit nakilala pa rin sila ng mga tao. Aliw ang pagti-twerk ng dalawa habang nakasakay sa bisikleta.

Dumiretso na rin sila sa The Dessert Museum sa MOA kung saan para silang nagbalik sa pagkabata.

Matapos nito, pumunta sila sa isang jewelry store upang bumili ng friendship diamond bracelet nila.

Last stop nila ang pagkain ng pizza sa isang restaurant.

Halos buong vlog ay puno ng harutan, kulitan at hugutan sina Ivana at Zeinab.

Kaloka din na medyo mahina sa math ang dalawa.

Umamin kasi si Zeinab na selosa siya kaya sinomang manloloko sa kanya ay lagot sa kanyang 16M subscribers. Say ni Ivana, isama na rin ang kanyang 13M followers. Kapag pinagsama raw nila iyon ay 39 subscribers. Hahaha!

Bilang mag-sisters na nga for life ang dalawa, ihahanap na raw ni Zeinab si Ivana ng dyowa. Si Zeinab kasi ay mayroon nang ipinalit sa ex niyang si Skusta Clee ngunit mas pinili nitong maging low key na lang about it.

Inaabangan na rin ang ia-upload naman ni Zeinab na siyempre kasama pa rin si Ivana. (Batuts Lopez)