Gatchalian pumalag sa tapyas pondo vs human trafficking

Kailangan umanong maglaan ng sapat na pondo para sa pagsugpo ng human trafficking sa bansa, kabilang ang online sexual abuse or exploitation of children (OSAEC), ayon kay Senador Win Gatchalian.

Sa pandinig ng Senate Committee on Finance sa panukalang 2023 budget ng Department of Justice (DOJ) at mga attached agencies nito, pinuna ni Gatchalian na natapya­san ang pondo para sa anti-trafficking in persons enforcement ng halos 35 porsyento.

Mula P90 milyon sa 2022 General Appropriations Act (GAA), halos 59 porsyento na lamang ang pondong inilaan ng National Expenditure Program (NEP) para sa pagsugpo ng human trafficking.

“Ang human trafficking ay nanati­ling banta sa bansa dahil hanggang ngayon ay patuloy pa rin itong nangyayari,” pahayag ni Gatchalian.

Inusisa ni Gatcha­lian mula sa DOJ kung makakaapekto ba sa Tier 1 ranking ng Pilipinas sa United States Department of State’s Anti-Trafficking in Persons Report for 2022 ang mas mababang budget.

Binigyang-diin ni Gatchalian na kailangang ipatupad ng pamahalaan ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 na kanyang isinulong bilang co-author at co-sponsor.

Si Gatchalian ay isa rin sa mga may akda ng Anti-Sexual Abuse or Exploitation of Children (OSAEC) and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials (CSAEM) Act (Republic Act No. 11930) na naging batas noong Hulyo. (Dindo Matining)