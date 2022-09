Fake news pagbubuntis: Julia handa nang makipagbugbugan sa ‘Topakk’

So, palpak, as in pekeng-peke nga ang chika na kesyo buntis ulit si Julia Montes, ha! Nagsimula ang chika dahil sa isang photo ni Julia na nakaupo, at bahagyang tinakpan ang kanyang tiyan.

Nasundan pa ang kuwento na bigla kasi siyang nawala sa ‘FPJ’s Ang Probinsyano’, bago magwakas ang serye. Bagamat sa finale nga ay pinakita si Julia, na kaharap si Coco Martin, pero komento ng mga netizen, naka-jacket daw at balot nga ang katawan.

Pero sa latest Instagram post ng Cornerstone, makikita nga si Julia na napapaligiran ng mga barako.

Heto nga ang caption nila:

“Nagsimula na si Julia Montes mag-immersion training para sa ‘TOPAKK’ ang inaabangang action thriller film ni Direk Richard Somes.”

Makikita naman si Julia sa whole body photo na naka-black pants, long sleeves, at seksing-seksi, ha! Naka-tuck in ang long sleeves niya sa pants, kaya kitang-kita na impis ang kanyang tiyan.

Kasama niya sa photo sina Sylvia Sanchez, Cong. Arjo Atayde, Side Lucero, at iba pa.

Sa isang photo ay nakaupo na si Julia, t-shirt at pants ang suot, at slim na slim talaga ang katawan, katabi si Kokoy de Santos.

At yes, action thriller ang pelikula, kaya mapapasabak sa matinding bakbakan si Julia, na ginawa noon nina Anne Curtis, Cristine Reyes, at iba pa.

Bongga, di ba? (Dondon Sermino)