Eala asinta WTA korona

PURSIGIDO si Alexandra ‘Alex’ Eala na makatikm din magwagi sa isang Women’s Tennis Association (WTA) event makaraan ang makasaysayang tagumpay sa International Tennis Federation girls, 142nd US Open 2022 singles sa nakatakdang paghambalos sa dalawang torneo sa California papasok na linggong ito at sa Setyembre.

Ipihayag ng 17-anyos na Pinay mula sa Quezon City, Globe Ambassador at Rafael Nadal Academy athletic scholar sa Spain sa kanyang post Linggo, na patuloy ang kanyang pagsasanay sa Templeton Tennis Ranch sa Templeton, CA para sa unang dalawang kompetisyon sa balik-aksyon sa WTA sa buwang ito at sa Oktubre.

“Preparation continues here at the tournament site. I play my next tournament here at Templeton, California this coming week and followed by another one at Rancho Santa Fe also here in California,” sey ng unang Pinoy na nagkampeon sa isang Grand Slam Tennis event.

Kalakip sa misyon niya na na mapataas pa ang kasalukuyang world women’s ranking, No. 289 sa WTA.

Umangat naman si Eala ng 132 hakbang mula No. 167 patungo sa No. 35 sa ITF world junior girls ranking nang maka-1K ITF points sa kanyang panalo sa Grand Slam nitong Setyembre 10.

Sinilat ni Eala si si Lucie Havlickova ng Czech Republic, 6-2, 6-4, sa pagsungkit ng US Open girls’ singles title sa USTA Billie Jean King Tennis Center sa Flushing Meadows, New York. (Lito Oredo)