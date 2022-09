Dennis, Barbie naloka sa bagyo, lindol sa Vigan

Matagal din nabakante si Dennis Trillo sa mga trabaho niya sa GMA-7. Parang ‘Legal Wives’ pa yata ang huli niyang project na isang makabuluhang teleserye na marami tayong natutunan sa mga kultura ng isang tribe sa Mindanao.

Hindi naman nainip si Dennis dahil mas nagkaroon siya ng time sa asawang si Jennylyn Mercado. Nagi-enjoy si Dennis na alagaan ang anak nila ni Jen, na sabi nga niya ay malaking sakripisyo ang iwanan ang pamilya niya noong mag lock-in taping sila ng halos isang buwan sa Vigan, Ilocos Sur.

Kailangan nga na doon ang setting dahil isa na namang makabuluhang serye ang ‘Maria Clara At Ibarra’, na hanong sa Noli Me Tangere na panahon ng Kastila.

Alam naman natin ang Vigan ay punong-puno ng cultural heritage.

‘Yun nga lang, kung ano-ano raw ang naranasan nila roon. Nandiyang malindol sila, binagyo.

Mabuti na lang at nakatapos sila ng maayos kahit maraming pagsubok.

Nag-enjoy naman daw ang buong cast, staff sa bonding nila doon.

Nang malaman ko ang casting ng ‘Maria Clara At Ibarra’ ay na-excite ako for Barbie Forteza. Bata pa lang si Barbie ay super crush na niya si Dennis, at wish talaga niya na makatrabaho ang simpatikong aktor. Nakita ko kung paano kiligin, pero nahihiya ang aktres nang tanungin siya tungkol kay Dennis. Halos magkatabi nga kasi sila ni Dennis. Pero wala siyang choice kundi sagutin ang tungkol doon.

Sobra talaga ang paghanga niya kay Dennis, dahil bukod sa guwapo ay sobrang propesyonal at mahusay na aktor, kaya naging kumportable rin siyang katrabaho ito.

Maayos daw niyang nagawa ang role niya as Maria Clara.

Sa Oct. 3 na ang pilot ng ‘Maria Clara At Ibarra’ na papalit sa ‘Lolong’.

META: Hiyang-hiya si Barbie Forteza nang tanungin tungkol sa feeling niya kay Dennis Trillo. Pero siyempre, grabe rin ang tili, kilig niya na nakasama ang aktor.

Wilbert nag-enjoy, todo banat sa 5 girlash

Kaaliw ang sex comedy film na ‘5 In 1’, ang bagong offering ng Vivamax, na pinagbibidahan ni Wilbert Ross.

Napakasuwerte ni Wilbert dahil limang babae ang binabanatan niya sa pelikula, ha!

Kahit may pagka-comedy, pero nakaka-turn on ang mga eksena nila. Napakakisig sa screen ni Wilbert, bukod pa sa matangkad, at maganda ang rehistro ng mukha niya sa screen.

Nag-enjoy ako sa movie, kaya panoorin ninyo sa Vivamax, dahil siguradong mabubusog kayo sa kangkangan. Hahahaha!

Rhea matulungin sa showbiz press

Napakasuwerte ng mga empleyado ng Beautederm. Ang kumpanya lang yata nila ang tuloy-tuloy ang paglaganap kahit pinagdaanan natin ang pandemic.

Kung iba ay standstill noong kasagsagan ng Covid-19, sila ay hindi tumigil. Lalo pang naging abala si Ms. Rhea Anicoche Tan sa kanyang negosyo.

Ang lagi kasing nasaisip ni Ms. Rhea ay ang kanyang mga tauhan at mga taong umaasa sa kanya. Kaya sobra ang pasasalamat niya sa Diyos na hindi sila pinababayaan.

Alam kasi ni Lord na maraming tinutulungan ang Beautederm.

Maski sa aming mga entertainment journalist ay sobrang generous si Ms. Rhea, na kahit wala siyang pinu-promote ay may mga produkto siyang pinapapadala sa amin.

Ang gaganda naman ng Beautederm products na mula pa sa Japan, kaya mabenta sila.