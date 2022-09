Chinese kulong sa inumbag na dyowa

Isang Chinese national ang naghihimas ngayon ng rehas matapos nitong sakalin, kaladkarin at itulak ang live-in partner niyang Pinay dahil lang sa pagtanggi nitong makasalo siya sa pagkain sa Mabalacat, Pampanga.

Ayon kay Police Regional Office (PRO) 3 director Brig. Gen. Cesar Pasiwen, kakasuhan ng paglabag sa Republic Act 9262 o The Anti-Violence Against Women and their Children ang suspek na si Ma Yichun, 24-anyos. ng Concepcion, Tarlac.

Ayon sa ulat ng Police Regional Office, nagalit ang suspek nang tumanggi ang biktima na makasalo siya sa pagkain habang nanunuluyan sila sa Mabalacat, Pampanga nitong Sabado.

Nilapitan ni Ma ang biktima, sinakal ito, kinaladkad at saka isinalya sa dingding ng kuwarto.

Hindi naman ito pinalagpas ng biktima at nang makakuha ng pagkakataon ay agad na nagsumbong sa mga awtoridad dahilan para madakip ang suspek.