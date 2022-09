Carredo bida sa Parañaque

PETMALU si Mar Aviel Carredo sa kiddies division sa katatapos na Kamatyas Invitational Fide Rated Chess Tournament sa Multisys Technologies Corporation sa Paranaque City nitong Sabado.

Kumolekta ang Quezon City bet ng 4.5 points sa five rounds Swiss system. Pinagpipisak niya sina Elieza Marie Jaen, Kyle Jhazmin Clarito, Marlon Aurellano Balbaboco Jr. at Utkarsh Ujjwal Jha.

Natablahan naman si Carredo ni Jude Angelo Dableo sa huling round.

Sumegunda si John Curt Valencia ng Dasmarinas City at tumersera si Daniella Bianca Cruz ng Malolos City sa parehas na tig-4.0 pts.

Si Fide Master Jose Efren Bagamasbad ng QC rin ang nagkampeon naman sa Seniors division na may anim na puntos, kasunod si Robert Amarrador ng Infanta, Quezon na may 5.5 at si National Master Rudolfo Ibanez ng Antipol City na may 5.0 markers. (Elech Dawa)