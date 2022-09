Business class ang peg: Heart pinagmalaki ang bagong bahay

Pinasilip na ni Heart Evangelista ang bago niyang ‘bahay’ ayon na rin sa kanyang deskripsiyon. Yes, makikita nga sa YouTube channel ni Heart ang kanyang bonggang ‘bahay’, ha!

“Welcome to my third home. Hahahaha. Fourth pala. Hahaha!” sabi ni Heart.

Yes, ang bongga ng bagong tahanan ni Heart, na kung saan ay nakalagay nga ang lahat ng mga gamit na kailangan niya sa pagrampa.

“So, welcome to my van! The van na nakaka-artista! I always love having van, because of the nature of my work. We always have a long hours from 4:00am to sometimes to 12:00 noon the next day,” chika ni Heart.

Sabi ni Heart, bagamat may mga tent naman daw sa mga taping/shooting, pero mahiyain nga raw siya, kaya mas gusto niya na nasa van lang siya at nagpapahinga.

Ang van niya ngayon ang tinuturing niya na best van.

“Because it is the more mature van, I would say. It’s actually a collaboration with my good friend Mark Bumgarner and Primera Klasse. They really did everything for me, because Mark knows me so well. So all of my needs, all of the necessities are here,” kuwento pa ni Heart.

May divider rin ang van ni Heart. Pero, esplika niya, ngayon lang nangyari `yon, dahil super chika nga raw siya sa driver niya. Baka raw naisip lang ni Mark na kailangan niya `yon.

At siyempre, kumpleto ng vanity mirror, na kasya nga ang glam team niya. At siyempre, may window rin na kapag nasa loob ka nga raw, ang feeling mo ay nasa eroplano ka at nasa business class ka.

Nakakatulog daw siya sa loob ng van habang bumibyahe.

“I fell like I’m a baby,” sabi pa ni Heart.

Bongga talaga ni Heart. (Dondon Sermino)