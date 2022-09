Brownlee naudlot dribol

KANSELADO ang double-header ng 47th Philippine Basketball Association sa Shoemart Mall of Asia Arena sa Pasay Linggo dahil sa super typhoon Karding.

Unang sabak sana ni balik-import Justin Brownlee ng Barangay Ginebra San Miguel at Johnny O’Bryant II ng Meralco sa 2022 Commissioner’s Cup Day 3 elims, haharapin ng Gin Kings ang Converge sa nightcap pagkatapos ng bakbakan ng Bolts at NLEX sa first game.

Parehong 1-0 ang FiberXers at Road Warriors.

Biniktima ng Converge ang Terrafirma 124-110, sinagasaan ng Road Warriors ang Rain or Shine 96-90 pareho noong Biyernes sa PhilSports Arena sa Pasig.

“Meralco vs. NLEX and Converge vs. Ginebra will be rescheduled at a later date,” bahagi ng abiso ng PBA Commissioner’s Office. (Vladi Eduarte)