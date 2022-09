Bongga ka gurl! Karla consultant na ni Speaker Romualdez

Kaya pala ginustong magtapos ng kolehiyo ni Karla Estrada dahil sa bago nitong karera bilang consultant sa public service. Hindi lang basta-basta consultant ng kung sinong politiko, kundi kay House of Representative Speaker Martin Romualdez.

Kasabay ng pagtanggap ni Karla sa posisyon bilang consultant para sa Tingog Partylist, ang pagsagot naman niya sa alok para maging consultant sa Social Services and Promotions sa opisina ni HS Martin Romualdez.

Nakaposte sa Instagram ni Karla ang balita. Ayon sa caption, ang magiging trabaho niya ay abutin ang komunidad na nasa laylayan.

Ang taray nga ni Karla dahil mga non-government at government agency s ang kakausapin niya para sa partnerships at implementation ng gagawing social services programs ng upisina ni HS Romualdez, at Tingog PL. (Rey Pumaloy)