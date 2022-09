2 most wanted, isa pa arestado sa Zambo

Arestado ang tatlong lalaki, dalawa rito ay kabilang sa listahan ng mga most wanted criminal, sa Zamboanga Sibugay.

Kinilala ni Zamboanga Sibugay Police Provincial Office officer-in-charge Col. Eduard Mallo ang mga suspek na sina Radzmir Sarahadil, 38-anyos at Suaib Sali, 52-anyos, kapwa residente ng Purok Baybay, Barangay Moalboal, sa bayan ng Talusan.

Ayon kay Mallo, no. 3 most wanted si Sali habang no. 7 naman si Sarahadil dahil sa mga kasong multiple murder na walang inirekomendang piyansa.

Magkakahiwalay aniyang nadakip ang mga ito sa Purok Baybay, Barangay Moalboal noong Biyernes ng gabi.

Samantala, dinakip naman ang suspek na si Herminio Jordan, 20 anyos sa Purok Sampaguita, Barangay Don Andres, Ipil, Zamboanga Sibugay dahil sa tatlong bilang ng kasong statutory rape na wala ring inirekomendang piyansa. (Jonas Garsota)