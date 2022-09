VP Sara inspirado sa mga kababayan

Inamin ni Vice President Sara Duterte na inspirado siyang pagbutihin pa ang pagtatrabaho tuwing nakikita niyang tumutulong umano ang kapwa Pilipino sa gobyerno.

“As the vice president of the Philippines, I personally feel more encouraged to do better when I see our fellow Filipinos supporting government programs and projects through their own sectoral or community initiatives that, regardless of their simplicity or proportions or magnitude,” ayon kay Duterte matapos na pangunahan ang paglulunsad ng non-partisan civic group na Heroes Movement sa Cavite, kamakalawa.

Ayon pa kay Duterte, ang pagkakaisa, pagtutulungan at hindi poot ang tanging daan para matamo ang kaunlaran minimithi ng bawat Pilipino at ito umano ang hangarin ng Heroes Movement. (Eralyn Prado)