US, China nagmiting vs tensyon sa Taiwan

Nagtipon at nagmiting ang matataas na opisyal o diplomat ng US at China sa New York para maawat ang mataas na tensyon sa Taiwan.

Bago umupo kasama ang ilan pa sa sidelines ng annual United Nations summit ay nagkamayan pa sina Secretary of State Antony Blinken at Chinese Foreign Minister Wang Yi.

Ito ang unang pagkikita ng mga opisyal simula nang isagawa ang extensive talks noong Hunyo sa Bali, kung saan ang parehong panig ay positibo para sa mas malakas na stability.

Bilang senyales naman ng mas magandang ugnayan, nakipagpulong din si Wang sa New York kay US climate envoy John Kerry sa kabila ng anunsyo ng China matapos bumisita sa Taiwan ang house speaker na si Nancy Pelosi, kung saan gusto na umano nilang umeksit sa kooperasyon hinggil sa issue, na key priority para kay US Pres. Joe Biden.