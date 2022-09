Sy, Delos Santos aakbayan JRU

Saint Benilde 3 1

Lyceum 3 1

Letran 2 1

Arellano 3 2

San Beda 2 2

San Sebastian 2 2

JRU 2 2

Perpetual 1 2

Mapua 1 2

EAC 0 4

Mga laro ngayon: (Filoil EcoOil Centre)

12:00noon – JRU vs Benilde

3:00pm — San Beda vs Perpetual

ASAHAN ang muling tambalan nina rookie guard William Sy Jr. at beteranong si John Delos Santos upang akayin ang Jose Rizal University Heavy Bombers na itarak sa De La Salle-College of Saint Benilde Blazers ang ikalawang sunod na pagkatalo sa 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City Linggo ng tanghali.

Nagpasabog ng dalawang sunod na panalo ang Mandaluyong-based squad nang bombahin ang Emilio Aguinaldo College Generals 97-74, at pasukuin ang Arellano University Chiefs 70-67.

Pasiklab sina Sy na may 12 puntos at 6 rebounds, habang may double-double si Delos Santos na 10 points at 11 boards kasama pa ang 6 assists.

Makakaharap ng JRU (2-2) ang magbabawing Blazers (3-1) sa unang laro sa alas 12:00 ng tanghali, habang magsasalubong namang muli ang landas ng San Beda University Red Lions at University of Perpetual Help System Dalta Altas sa tampok na laro sa alas-3:00 ng hapon.

Naging pambihira ang nakuhang panalo ng Heavy Bombers nang masungkit ang come-from-behind na panalo sa bisa ng matinding tres ni team captain Ry Dela Rosa para sa kanyang nag-iisang field goal sa buong laro sa nalalabing 4.8 segundo para sa kanilang ikalawang sunod na panalo.

“We’re unconscious about it. For us ang gusto lang namin is to get better,” wika ni JRU head coach Louie Gonzales.

“So as the season progress, alam ko kulang pa kami sa condition, hindi pa buo iyong rotation namin, alam ko mayroon pa akong madi-dig deep doon sa mga players ko.” (Gerard Arce)