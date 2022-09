Stallone, Flavin naudlot hiwalayan

Pagkatapos mag-file ng divorce, biglang nagbalikan ang estranged couple na sina Sylvester Stallone at Jennifer Flavin.

Umabot sa 25 years ang pagsasama nila. Pero noong nakaraang buwan ay biglang nag-file ng divorce si Flavin. Pero nag-usap daw sila at nagdesisyon na mag-reconcile. Kaya na-put on hold ang dapat na divorce proceedings nila.

Ayon sa Page Six “They decided to meet back up at home, where they talked and were able to work out their differences. They are both extremely happy.”

Nag-post naman si Stallone ng photo sa kanyang social media account na kasama niya si Jennifer at HHWW (Holding Hands While Walking) sila kasama ang kanilang mga anak.

Handa na raw magkaroon ng sariling buhay ang dalawa noong maghiwalay sila. Pero naisip daw nila na mahirap na para sa kanilang edad na maghanap ng bagong partner. Kaya naman kahit na nagdi-disagree sila sa ibang bagay, naisip na lang nila ang naging pagsasama nila for 25 years na masaya sila. (Ruel Mendoza)